Arst tutvustab pärnakaile oma erilist kunstikogu

Nimelt on Punabi ainulaadne Eesti 20. sajandi kunsti kollektsioon sündinud püüuga anda edasi inimese anatoomiat ja psüühikat.

Rahvusvahelisel aktinäitusel “Mees, naine, lend” on väljas paarkümmend teost Punabi erakogust. Kohtumine tipneb Andrei Kutsila portreefilmiga “Summa” Poola kunstnikust Andrzej Strumillost, kelle maalisari “Lend” ripub sellesuvise aktinäituse altaril.

Kui inimene tahab lennata, peab ta ise endale tiivad kasvatama. Seda kinnitavad kunstnikud, kelle meistriteoseid näeb 27. aktinäitusel. Peale Strumillo sarja on näitusel kaks altarit: soomlase Pauliina Turakka Purhose installatsioon “Paradiisi valvur” ja eestlase Jüri Arraku topeltmaal “Aadam” ja “Eva”.

Margus Punab on kirglik kunstikoguja.

Kolm kunstialtarit paigutas kuraator Mark Soosaar nii, et tekib dialoog katolik-kanooniliste ja lihalik-luterlike tegelaste vahel. Oma mõttelt on tiivulised kõigi 15 kunstniku aktimaalid. Nende autorid on Strumillo (Poola), Purhonen ja Hannu Riikonen (Soome), Peter Diem (Holland), Anatoli Varvarov (Ukraina) ning Anu Raud, Enn Põldroos, Jaan Paavle, Arrak, Kaljo Põllu, Kaupo Kikkas, Mare Vint, Tõnis Vint, Nadežda Tšernobai, Priit Pangsepp (Eesti).