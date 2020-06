Algav orelifestival rändab valguse ja pimeduse vahel

Arvestades seda, et orelikontsertide publiku arv pole varemgi kippunud praeguse lubatud 100 inimest ületama ja et avaras kirikus piisab ruumi istuda kahemeetriste vahedega, võib siin end tunda palju turvalisemalt kui näiteks kaubanduskeskustes.

Augusti lõpuni loovad reedeõhtuti suvepealinna kirikuvõlvide all meeleolu organistid, otsides ja leides inspiratsiooni valguse ja pimeduse vastandusest. See kontrast ümbritseb meid kõikjal: kosmoses, looduses, religioonis, kunstis. Nagu maalikunstist leiab muusikast piiramatul hulgal näiteid valguse-varju kontrasti kohta ja Maidre märkis, et vaevalt leidub teist instrumenti, mille kõlavärvide rikkus on võrreldav oreli omaga.