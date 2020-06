Tulevast aastast alustab tööd Vana-Sauga lasteaed

Pärnu linnavalitsuse teatel on mõlemas lasteaias kuus rühma, hooned on ühesuguse tüüpprojekti järgi ehitatud ja samal ajal (1. veebruaril 1969) avatud. Lasteaedade teeninduspiirkond kattub, lasteaiavalikus on vanematel sageli nii Kadri kui Päikesejänku.