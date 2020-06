Video ja galerii ⟩ Väikesi patsiente lõbustavad vahvad hologrammid

Ligemale 3000 eurot maksnud hologrammiseadme soetas tänu annetustele SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond. Samasugune masin on veebruarist kasutusel TÜ kliinikumi lasteneuroloogia osakonnas ja sealt saadud tagasiside on ainult positiivne.

Maailmas uudne meetod on Eestis alles paar kuud kasutusel olnud, seega on fondi eesmärk uurida sedagi, kas ja kuidas selliste seadmete kasutamine haiglasse sattunud laste stressi vähendab ja meedikute tööd lihtsustab. “Sellest tulenevalt püüame seadmetele valida eri kasutuskeskkonnad,” rääkis strateegiajuht.

Pärnus on eelkõige mõeldud neile lastele, kes peavad minema operatsioonisaali, ent seal on seadmele rangemad nõudmised. “Masina statiiv peab olema selliselt liigutatav, et kujutis tekiks sisuliselt lae alla,” tõi Ottender-Paasma esile. Lisades, et seade ise on tagasihoidlik: statiivi otsas on videopea ja seadet juhitakse nutiseadme kaudu.