Kihnlased loodavad tegusale kultuurisuvele

Kihnus tuleb kultuuri pea igast uksest ja aknast. Kas ja kui palju seda tänavu nauditakse, on aga küsimärgi all. SA Kihnu Kultuuriruumi juhataja Marju Vesik ehk Võsu Marju nentis, et kevadeks ja suveks oli meeskond plaaninud kümneid sündmusi. Abilise Maria Michelsoni ehk Kuraga Mariga istuti terve talv koos, et ideid vahetada. Nii mõnigi projekt, sest just nende toel saab enamik üritusi teoks, kirjutati jaanuaris. Vastustest ­pole siiani kippu ega kõppu. ­“Tuli koroona ja me ei saanud, mida tahtsime, kasutada,” kurvastas Vesik. “Ikka ootame ja loodame, sest eesmärke ja sihte on palju.”