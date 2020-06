80 protsenti toidulauast peaks ­katma taimne

Ülikooli sporditeaduste ja ­füsioteraapia kehalise kasvatuse didaktika lektori Maret Pihu sõnutsi võetakse eeskujuks just niisugune toitumine, sest see tagab õigesti järgides vitamiinide ja mineraalide vajaliku koguse. Nii järeldasid teadlased, et Eestis peaks koolitoit senisest rohkem võimaldama taimset valikut, arendamaks nii noores eas harjumusi.