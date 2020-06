Sander Rebane: Mõtlesin, et päris huvitav, kui teatrit enam poleks

Missugune laps olite? Koolis musterpoiss, viieline?

Kaugel sellest, mul ei olnud koolis kõige paremad tulemused, oli huvitavamaid asju teha. Näiteks inglise keele tunnis ei käinud ma viimane aasta peaaegu üldse kohal, aga kuna mängisin kunagi arvutimänge, olin inglise keele sealt selgeks saanud. Kui eksam lähenes, ei tahtnud õpetaja ei tahtnud mind alguses üldse sinna lasta, aga lõpuks sain inglise keeles vaat et kooli parima tulemuse.

Saku gümnaasiumi lõpetamise järel esitasite sisseastumisavalduse mitmesse kooli. Miks otsustasite kandideerida Viljandi kultuuriakadeemiasse teatrikunsti erialale?

See oli tegelikult väga juhuslik valik, tuttavad ütlesid mulle, et Viljandis on selline kool ja eriala, enne ma seda ei teadnudki. Siis otsustasin kandideerida ja mind võeti teatrikunsti erialale vastu. Tõsi, alguses olin küll nii-öelda riskirühmas.