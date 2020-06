Laulu- ja tantsupidude kombe jätkamiseks ei piisa õhinapõhisusest

“Meil kõigil on esmalt tähtis mõista, et suur laulu- ja tantsu­pidu ei teki iseenesest, vaid see on Eesti ühe suurema kodanikuvõrgustiku liikumise võimas väljund. Selleks et pidu saaks toimuda, käib töö kogu aeg: esialgu kunstiliste meeskondade tasemel, hiljem juba üle riigi, kui õpitakse repertuaari ja tuleb läbida tihe konkurss,” ütles kultuuriminister. Ta rõhutas, et koori-, rahvatantsu- ja orkestrijuhtide töötasu probleemi lahendamine on valitsuse prioriteet.