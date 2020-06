Suvesoe toob liikluspilti üha enam jalgrattaid, osa raudhobudest naelutavad vastutulija pilgu kohe pikaks enda külge. Hüüatused “Äge!” või “Vau!” pole taoliste velotajate kõrvadele võõrad. Kas möödujate imetlus on see, mis on ekstravagantsete veloomanike valikuid tagant tõuganud või on põhjused hoopis muus?