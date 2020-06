Kui bikiinivormi enam ei jõua, tasuks siiski end käsile võtta

Olev ja tema kaasa Mari-Anne hobiks on tervisejuhiks olemine. Igapäevatöö on neil mõlemal hoopis teistes valdkondades, kuid meeldiva harrastusena nõustavad nad parema tervise ja saledama joone järele ihkajaid. Teadmised nõustamiseks on paaril hangitud Tallinna ülikoolist terviseedenduse ja toitumisnõustaja eriala õpingute ajast, huvi ontlike eluviiside vastu pärineb isiklikust elust. Harrastussport on Olevi ja Mari-Anne elu osa.