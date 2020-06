Klassikalise muusika suurpidu tuleb Pärnus tänavugi

"Tänavu on Pärnu üks vähestest kõrge tasemega klassikalise muusika festivalidest, mis täispika programmiga saab välja tulla ja seda tänu meie paindlikkusele asju korraldada,” kinnitas korraldusmeeskonna pealik Kristjan Hallik. Ta tõdes, et rahvusvaheliste muusikatippude riigipiiride ületused viimasel hetkel klappima panna on olnud paras malemäng, kuid kaks ümmargust numbrit - 50 aastat klassikalise muusika festivale Pärnus ja 10. Pärnu muusikafestival - on seda pingutust väärt.