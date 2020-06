Koera kehakeelt tundes hoiab kismad ära

Sudokupupi koertekoolitajad Birjo Piiroja ja Anni Nurmoja õpetavad, mida jälgida, hoidmaks ära halbu kogemusi, ja kuidas toimida, kui neljajalgsed on hõõruma läinud.

Piiroja: Ma ei trügiks siia (intervjuu toimus koertepargis, M. P.) oma koeraga, kui ees on kolm looma. Kõlab väikse arvuna, sest selles piirkonnas on palju koeri.

Kokku võivad sattuda koerad, kellel on olnud hea päev, pole halva käitumise ajalugu ega sotsialiseerimises auke tekkinud, kuid ei pruugi. Kui mõnel isendil oli eilne emotsioonirohke, on ta täna rohkem ärevil kui muidu, siis pole palju vaja, et pomm plahvataks.