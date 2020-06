Minu esimene sellekohane mälestus pärineb 1994. aasta septembrist. Olin nelja-aastane ja magasin Pärnu Rohelise tänava paneelmajas õndsat und. Taustal mängis vaikselt raadio, ent äkki, kella nelja–viie paiku hommikul äratas mind elavnenud diktorihääl, et laev on hukkunud. Estonia katastroofist teadasaa­mine on mu üks esimesi mälestusi.