Sindi Kalju 100 aastat: raskejõustikust jalgrattaspordini

Maakonna spordiajalugu ­uuriv Enn Hallik märkis, et Kalju oli Eesti üks esimesi väljaspool suuri linnu loodud spordiseltse, mitte aga spordiklubi, nagu aeg-ajalt ekslikult kiputakse arvama. “Teadaolevalt on see Eestis üks esimesi provintsis loodud iseseisvaid spordiseltse,” lausus Hallik. “Suuremates keskustes oli neid varemgi, niisamuti karskusselt­side osakondades.”