Suure pere ema Pärna Liisa ­korraldas Kihnu ­lennujaama tööd

Pärna Liisa on nii särava silmavaatega, nagu polekski tal 82 aastat turjal. Istume vana õunapuu varjus, kukk kireb, linnud sooloesinevad ja põngerjas lükkab kiigele hoogu. Liisa tütar Veronika Tšetšin jätab kartulite koorimise pooleli ja tuleb juturingi emaga, kelle teened Kihnu saare ja mandri vahelise ühenduse pidamise, pärandi säilitamise ning järeltulevatele põlvedele edasiandmise eest on nii suured, et vald tänas Pärna Liisat elutööpreemiaga.