Politsei: Eaka naise elusalt leidmine on praeguse ilmaga ime

Mäluprobleemidega naine on kaduma läinud varemgi. Mitu korda on Helene ekselnud võõraste inimeste taluõuele. Enda arvates jõudis ta toona koju.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Kerly Virk nentis, et otsida oli keeruline, kuna polnud teada, kus suunas Helene minema hakkas. “Eelmistel kordadel on ta jõudnud käia isegi viis–kuus kilomeetrit ja otsitav ala oli suur, sest ta võis liikuda suvalises suunas,” märkis Virk.

"Siiras rõõm, et naine leiti elusalt," avaldas Pärnumaa piirkonnapolitseinik Rauno Lensment heameelt. "Arvestades, kui pikalt ta oli maastikul kuuma ilmaga ja joogiveeta, on see ime. Kahtlemata on eakal proual raudne tervis ja tõenäoliselt oli abi sellestki, et ta oli püüdnud metsa servas päikese eest varju leida. Tema terviseseisund oli üllatavalt hea: pärast esmaabi andmist viidi ta tagasi hooldekodusse."

Lensment rääkis, et Helene leiti Tammiste külast Nurmenuku tänava lõpust metsa äärest pika heina seest. "Leiukoht on linnulennult umbes kilomeetri kaugusel hooldekodust. Arvatavalt liikus naine hooldekodust lahkudes piki Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteed, mistõttu tema teekond maastikul oli kilomeetrist pikemgi," vahendas politseinik.

Tõenäoliselt oli Helene jäänud metsa serva pikemaks, kuna heina sees oli näha mitu tukastamiskohta.

Arvestades, kui pikalt ta oli maastikul kuuma ilmaga ja joogiveeta, on see ime. Rauno Lensment

"Suur tänu kohalikule mehele, kes ei pidanud paljuks oma kodukoha ümbrus igaks juhuks üle vaadata! Mees teadis, et tema kodukandis on kadunud abivajav inimene, ja andis endast oleneva, et koduümbrus üle kontrollida. Selle tulemusel päästis ta eaka naise elu," oli piirkonnapolitseinik tänulik.

Päevi väldanud maastikuotsingutel osalesid politseinike kõrval nii vabatahtlikud kui kohalikud elanikud. Samuti kasutati eri otsingutehnikat, appi tuli lennusalk kopteriga.

Lensment lisas, et üks võimalusi tagada ootamatult kodunt lahkunud eaka lähedase turvalisus on panna tema üleriiete taskusse positsioneerimisseade, mille pluss on nädalaid kestev aku.

"Kui eakale inimesele on soetatud mobiiltelefon, mis on netivõrgus ja GPSiga, saab vastava äpiga selle telefoni ja telefoni omaniku liikumist samamoodi jälgida. Aga üksnes siis, kui eakas märkab ekslema minnes telefoni kaasa võtta," nentis Lensment.

Positsioneerimine ei välista küll eksimist, ent võimaldab vähemasti lähedastel jõuda kiiresti selgusele, kus abivajaja võib liikuda.

"Olgugi et eakate liikumisvõimekus hinnatakse tihti madalaks, on politsei kogemused kinnitanud, et nad võivad väga vapralt läbida pikki vahemaid, isegi kümneid kilomeetreid," märkis piirkonnapolitseinik.

Tammiste hooldekodu juhataja Riido Villupi sõnutsi tõi eaka naise poeg hooldekodu töötajate palvel emale käekella, mille abiga saab nüüd tema asukohta jälgida.