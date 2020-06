Pärnu KEKi ja Kalakombinaat/MEKi meeskond lõpetas Kohtla-Järve ülemvõimu

“Pärnu tipud jõudsid Eesti koondisse ja välisriikide jalgpalliliigadesse. Eks me kõik kasvanud ja innustunud jalgpallist 1980ndatel Pärnu KEKi ja Pärnu Kalakombinaat/MEKi edule kaasa elades ning nii-öelda nende süsteemis treenides,” rääkis Lelov. “Paljud meist on jalgpalli juurde jäänud tänini. Nagu turniir näitas, on poisid heas jalgpallivormis, hingega mängus ja kokkumäng pole kuhugi kadunud. See aitas meil aastaid kestnud Kohtla-Järve domineerimise seenioride liigas lõpetada.”