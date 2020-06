Pärnakad purjetasid pealinnas pjedestaalile

“Seekordne regatt oli meile edukas, veidi kripeldama jääb vaid see, et üldvõidust jäi puudu vaid viis punkti,” rääkis Pärnu jahtklubi purjespordikooli peatreener Elise Umb. “Treenerid hindavad esmalt purjetamise tulemusi, sest see on meie eriala. Anname endale aru, et ujujatele ja orienteerujatele me tihedat konkurentsi pakkuda ei suuda. Hea, et suutsime eelmise aasta tulemust koha võrra parandada.“