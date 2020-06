Silvia Neeme: Rotiaasta jooks toimub keerulise aja kiuste

Peaorganisaator Silvia Neeme sõnutsi on spordirahva huvi sedavõrd suur, et aasta vahele jätta ei tulnud kõne alla.

Tänavu on juba 36. hooaeg. Kui toonasesse spordiametisse 1985. aastal tööle asusin, kohustas amet muu hulgas üritusi korraldama. Mind ja teisi spordimetoodikuid nüristasid VTK-normid (nõukogudeaegne kehakultuuri treeninguprogramm, vene keelest tõlgituna „Valmis tööks ja NSV Liidu kaitseks“, V. M.) – latt oli liiga kõrgele aetud – ja inimesi, kes need ära täitnuks, oli lõpuks äärmiselt vähe. Kutsusin spordirahva kokku ja tegin neile ettepaneku, et võiksime korraldada sellise jooksuürituse, kus sundusel poleks kohta ja osalemine oleks vabatahtlik. Rahvas haakus korrapealt: peale metoodikute liitusid paljude ametite kehakultuurikollektiivide esimehed. Meid oli korraldusmeeskonnas toona keskmiselt 25.