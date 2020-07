Ranna kõlakojas stardib üheksandat korda Pärnu suvemuusika sari

Täna õhtul avatab sarja ansambel Kõuekeeled, mis tegutseb Lüganuse vallas Kiviõli kunstide koolis. Sarja korraldaja Ülle Ots lisas, et kuulajatele teeb kontserdi eriliseks pillide koosseis: harva kuuleb popiklassikat kromaatilise kandle ansamblilt. Kõlavad pärimusmuusika hitidki.

Et suvemuusikasarja idee on pakkuda väga mitmekülgset muusikamaitset, on mõeldud puhkpillimuusika austajatelegi, Lääneranna vallast toob vasksed impressioonid BrassQ+ pärnakatele tuttava Mati Põdra juhendamisel. Üllatusesinejana astub aga noorte tuliste mustlasdžässi viljelevate virtuoosidega ansamblist Titoks üles Marko Matvere. Kontserdisarja võtavad kokku Ants Nuut, Allan Jakobi ja Teet Veskus triost Naturale.