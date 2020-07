Võidupüha maratoni ja Pärnu suvejooksu läbis 999 virtuaaljooksjat ja -kõndijat

Koroonaviirusest põhjustatud ebakindlal ajal pakkus virtuaalne kaasalöömise võimalus – osaleda võis endale sobival ajal ja kohas – väga suurt huvi: Pärnumaa Võidupüha maratoni nautis 71, poolmaratoni 414 ja Pärnu suvejooksu 434 liikumishuvilist. Lapsi käis rajal 81. Seda on kolm korda enam, kui korraldusmeeskond ennustas. Võrdluseks, et eelmisel aastal külastas füüsilisest ja virtuaalsest osalemise võimalusest kombineeritud üritust veidi üle 650 spordisõbra.

„Kuigi oleme juba mitu aastat klassikalise maratoni kõrval virtuaaljooksu teinud, on aeg teine: osalejate harjumused on muutnud, samuti on rajale tulnud päris palju neid, kes pole varem ühestki spordiüritusest osa võtnud, pole võib-olla liikunudki. Füüsilised üritused ei kao kuhugi ja ilmselt võtavad paljud korraldajad virtuaalid paralleelselt oma projektide programmi,“ rääkis maratoni peakorraldaja Vahur Mäe.

Korraldaja sõnul avaldatakse juba nädala lõpul uuringu tulemused, mis kaardistab Pärnumaa näite varal osalejate motivatsiooni ning mitmed trendid seoses virtuaalse osalemise võimalusega. „Osalejad on olnud väga usinad vastama. Uuring on laia kandepinnaga ning oleme saanud väga põnevat sisendit. See on Eesti spordimaastikul ainulaadne,“ hindas Mäe.