Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi naiskond võitis uuel turniiril teise koha

Turniiril, kus lõi kaasa kuus naiskonda, tohivad osaleda ainult need jalgpallurid, kes sel aastal Eesti meistrivõistlustest osa ei võta.

Kuue naiskonnaga turniiril mängiti turniirisüsteemis. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi naiskond võitis neli kohtumist ja saavutas 12 punktiga teise koha. Ainus, 0:1 kaotus tuli vastu võtta võistkonnalt The Best Never Rest.