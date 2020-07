Galerii: Lääneranna valla vutihuvilised lustisid suurel perepäeval

“See on võistlus, kus laps esindab oma kodukanti, mitte -kooli. Tihtipeale asub kodukool elukohas, kuid on palju erandeid, kus laps sõidab kooli kaugemalt. See ongi meie turniiri eripära. Sellega toonitame kodu ja koduküla tähtsust,” märkis Getreu. “Aegade jooksul on selle turniiri käigus palliplatsil esindatud olnud näiteks Tuudi, Kõmsi, Metsküla, Kirbla, Massu, Virtsu, Kasari, Lihula võistkond. Turniir on toimunud enamikus nimetatud kohtades, nii oleme võistluse viinud igasse külla koju kätte. Aastate jooksul on aga juhtunud, et nii mõnigi küla on sellelt lasteturniirilt eemale jäänud. Olgu põhjus siis koolide sulgemine või mõni muu.”