Jakobsoni konkursi žürii ootab veel eeteid

Carl Robert Jakobsoni nimelist riigis ainulaadset konkurssi on Pärnumaal korraldatud järjepidevalt 1989. aastast, väärtustamaks Jakobsoni kui Eesti rahvusliku ärkamisaja suurkuju, õpetatud põllu- ja kirjamehe aateid ning pärandit, mille hulgas on Kurgja talumuuseum kui maa­konna visiitkaart.

Konkursiga väärtustatakse kodumaakonna põllumeeste ning haridus- ja kultuuritegelaste vähemalt kümne viimase aasta panust oma valdkonda, laiemalt aga maakonda. Vabas vormis sõnastatud esildisi kandidaatide kohta võivad esitada ühendused, seltsid, omavalitsused, kuid peatähtis on põhjendada, miks just see või teine kandidaat on Jakobsoni meenemedalit ja preemiat väärt. Lisada tuleb nii esitaja kui kandidaadi kontaktandmed.