Pärnusse on vaja ringlevate raamatute poodi

Siiski pole see ikka päris see hubase atmosfääriga raamatupood, millest unistan. Tallinnasse tekkis mullu üks väga mõnus pood, mis nimelt teise ringi raamatuid müübki ja millesarnast kohta oleks Pärnussegi vaja. Peale kaupluse on pealinna raamatuäril koduleht ja ühismeedia lehed, kus kirjandusteoste fotod üleval. Kohale minemata saad hõigata, et tahad endale pildil nähtud raamatut, ja kirjavara pannakse sulle kõrvale.