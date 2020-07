Näitleja ja tõlkija tutvustavad pärnakaile Samoilovit kahes keeles

“Olin luuletaja Samoilovist muidugi kuulnud, kuid seda, et päris olulise osa oma loomingust oli ta siin kirjutanud, oli mulle üllatus. Selgus, et paljud pärnakad ja eestlased ei tunne Samoilovit,” avaldas Känd põhjuse, miks ta hakkas poeedi luulet eesti keelde tõlkima. Nüüdseks on tõlkeid kokku ligemale 60.

“Samoilov võlub oma kõnekeelse lihtsuse ja samas kõrgluulelisusega. Midagi on Samoilovis puškinlikku – ehk meloodilises intonatsioonis, vabas mänglevas riimis, ootamatutes kõrvalepõigetes. See tunnistab mulle, et tegemist on luuletajaga par excellence,” arutles Känd.