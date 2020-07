Jaan Allik: Kümnetes väikevaldadeski on tänavakorvpalli mängimiseks paremad võimalused kui Pärnus

Eesti spordiregistris on kirjas, et viimati renoveeriti väljakut 2014. aastal. Kuna sealne kossuplats on aga puitväljak, vajab see iga-aastast hoolt. Väljaku haldaja, kes on mingi poolmüütiline Vanalinna spordiklubi, pole ilmselgelt huvitatud sellest, mis väljakul suvel toimub. Ja kui talv on soe, siis ka sellest, mis seal talvel toimub. Isegi prügikasti ei vaevu nad tühjen­dama.