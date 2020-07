Mikk Pärnits: Ma tahaks näha monumenti üksikemale

Ma tahaks näha monumenti üksikemale. Üksikema on meie ühiskonna alustala, suurima raskuse kandja. Või kuju meditsiiniõele, õpetajale. Mida teadis Päts raskustest, mitu last ta ise üles kasvatas? Ta pole ühtegi last sünnitanudki. Päts oli ­vastuoluline tegelane, aga miskipärast on teatud seltskonnal vaja teda esile tõsta (kuigi ­teda tõsteti esile vaid veerandi jagu, nii et pea kerkib maa alt välja nagu riisikas pärast vihma).