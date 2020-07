Paljud isased salu-lehelinnud jäävad vallaliseks

Salu-lehelind on meie metsades üks arvukamaid sulelisi. Suvel võib pesa punuda suisa üle poole miljoni paari. Pea sama palju leidub meil veel väike-lehelindu, kellega salu-lehelind vägagi sarnaneb: algajale linnuvaatlejale on nende eristamine paras peavalu.

Salu-lehelind on väike lind, kelle välimust iseloomustavad hele­ kulmutriip, hallikasroheline selja- ja kahvatu alaosa. Ta on väike-lehelinnust veidi suurem ja saledama üldmuljega. Eristada annab neid kahte liiki näiteks jalgade järgi: salu-lehelinnu jalad on punakad, kuid väike-lehe­linnul mustjad.