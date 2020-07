Just praegu, mil rännata on keerulisem kui varem ja mõte kaugest reisist jääbki vaid mõtteks, viib näitleja Henrik Normann suvepealinna publiku New Yorki, lubades, et toob reisijad sealt tagasigi. Tal on selleks üks lennuk. Sõit algab Pärnu turul. Kapsad ja marjad müüdud, kaotatakse sealsed letid ja pingid. Putka asendub Manhattani pilvelõhkujatega. Turutädikeste kohtadel askeldavad Donald Trump, Toomas Hendrik Ilves, Rooma paavst, itaallased, New Yorgi politsei ja väliseestlased.