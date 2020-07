Nädalavahetuse ettevõtmised toovad suvepealinna hulgaliselt liikluspiiranguid

Reedel ja laupäeval kella 19st 2ni toimuvad Rannapargis naisteranna parklas kontserdid. Homme hommikul paigaldatakse Mere puiesteele alates Remmelga ja Esplanaadi tänava ristmikust peatumist keelavad liiklusmärgid, tund enne kontserti sissesõidu keelumärgid, mis ei luba alates Suvituse tänavast eriloata edasi sõita. Sissesõidukeeld kehtib ainult kontsertide ajal, tund enne ja tund pärast kontserte, muul ajal peab liiklus olema avatud.

Laupäeval ja pühapäeval toimub Niidupargis Pärnu jõe krossitriatlon, mille tõttu alates laupäeva hommikust on liikluseks suletud Rääma tänav ja Tammiste tee Tallinna maantee ristmikust Papiniidu silla liiklussõlmeni. Ehitajate teelt on võimalik sõita Tammiste poole, kuid Oja tänav ja Tammiste tee on kinni.

Oja tänav liiklussõlmest haiglani on suletud üksnes laupäeval, haigla juurde saab sisse keerata. Pühapäeval on Oja tänav avatud, võistluste tõttu on suletud Tammiste tee Niidu tänavast Papiniidu silla liiklussõlmeni.

Laupäeval kella 12st keskööni toimub südalinnas tänavaartistide festival WALK, mille ala ulatub Vee tänavast Aiani ja Uuelt tänavalt (sealhulgas Steineri aed) Kuningani. Vee tänav jääb liikluseks avatuks, Uuel tänaval saab sõita Steineri aiani. Pikalt tänavalt on mööda Pühavaimu tänavat võimalik sõita Malmöni, Hommiku tänav on alates Rüütlist suletud.

Ringi tänav on Pika tänava poolt avatud üksnes Malmöni, bussijaama pääseb. Aia tänav jääb liikluseks avatuks, kuid Iseseisvuse väljaku kõrval asuvale Rüütli tänava lõigule ei ole võimalik keerata.

Liiklusskeem tänavaartistide festivali Walk ajal. FOTO: Pärnu Linnavalitsus

Lõuna pool mõjutab südalinnas liikumist juba Mullfest, mis toimub laupäeval Koidula pargis ning Café Grandi ja Pastoraat Cafe juures laupäeval kella 16st südaööni. Ürituse tõttu on liiklus suletud Kuninga tänaval alates Hommiku ja Lõuna tänavast Pühavaimu tänavani ja Lõuna tänaval Pühavaimu tänavast Café Grandi esise ristmikuni.

Kel Kuninga tänava Ringi ja Hommiku vahelisele lõigule asja pole, peaks juba Ringi tänavalt ehk enne Koidula parki ära keerama, sest enne Kuninga, Hommiku, Hospidali ja Lõuna tänava ristmikku on teetõke. Tänavalõik on lahti jäetud seepärast, et kinnistuomanikud ja hotelli Koidulapark külastajad ligi pääseks. Ringi tänaval Pühavaimu ja Kuninga tänava vahel on peatuda keelatud.