Vapruse mängiv treener valiti meistriliiga kuu parimaks palluriks

Bannikova osales neljas meistriliiga kohtumises algusest lõpuni ja hooaja avamatšis FC Floraga vahetati pingile normaalaja viimasel minutil. Tema juhendamisel on meistriliiga debüüthooaega tegev naiskond viie vooru järel neljandal kohal.

Bannikova tunnistas klubi sotsiaalmedia lehel, et väga meeldiv on tunnustatud saada, kuid tegemist on võistkonnamänguga.