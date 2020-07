Sander Mändoja: Konstantin Pätsist ja üksikemadest

Probleem on kindlasti olemas: Eestis elab kümneid tuhandeid üksikvanemaid, kellest lõviosa on emad, ja kahtlemata ei ole üksinda lapse kasvatamine kerge ülesanne. Hämmeldust tekitab aga Pärnitsa argumentatsioon, milles ta seob üksikemade riikliku tunnustamise Konstantin Pätsi monumendiga ja väidab, et riigimeestele monumentide püstitamisega “müüme maha iga päev kannatavate ja vaeva nägevate inimeste au ja väärikuse”. Selline seisukoht ei aita kaasa ei üksikvanemate olukorra parandamisele ega üleüldiselt ühiskonna sidusamale toimimisele.