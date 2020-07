Pole kahtlustki, et Eesti muusikakaart on kirju ja oma maitsele sobiva leiab igaüks. Näib, justkui oleks kõik täiuslik ja Eesti muusikaelus ei peakski midagi muutuma, ent ometi saab alati teisiti ja paremini. Usun, et tuleviku muusikamaailma võtmesõna on “noored”: noored muusikud, luuletajad, kultuurikorraldajad ja nende usaldamine ning muusikaelu korraldusse kaasamine. Armastatakse ikka öelda, et noored on tulevik. Mis oleks, kui neile antaks suurem võimalus muusikas ideaalmaailma luua juba täna või homme?