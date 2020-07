Kogukond soovib legendiga kivimürakale kaitset

Lääneranna vallas ­Vanamõisa–Koonga–Ahaste tee ääres asub kivimürakas. Kohalikud teavad, et see on Järve-Jaani kivi, millel rahvapärimuse ­järgi ajalooline väärtus. Nimetatud maantee renoveerimisplaanide tõttu on rahnu püsimajäämine algses asukohas aga ohus. Kohalikud loodavad omavalitsuse sekkumisele.