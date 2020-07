Meelis Kalme: Umbusaldamine on lubamatu?

Petitsiooni algatajaid tsiteerides on “luba­matu, et Saarde vallavolikogu üheksa liiget teeb umbusaldusavalduse Saarde vallavanemale ja Saarde vallavolikogu esimehele puhtalt isikutevahelistest sobimatusest, tuues ohvriks Saarde valla edasise arengu”.

Selle olukorraga on osaliselt pärsitud järgmised sammud Saarde valla arenguks, nagu leiavad petitsiooni koostajad. Kas tõesti? Võib-olla. Aga võib-olla ka mitte. Kas peaks aga arvama, et olemas on vaid üks vallavanem ja üks volikogu esimees, kelle juhtimise all Saarde areneb? Julgen kahelda.