Silvia Paluoja: Tõmbame kõrvale Saarde võimupöörde kardinad

Rahvastikuregistri järgi Saarde valla elanikuna on tunne, et eriolukorrajärgne jaanikuu kuumutas üle mulle tööalaselt ja kohalikuna tuttavate pead, kelle saardelased valisid volikokku valla elu edendama. Alates ühendvalla (Saarde ja Surju) volikogu valimistest 2017. aasta oktoobris on ametist astunud vallavanem Indrek Talts ja volikogu esimees Väino Lill ning aseesimees Avo Tursk. Nüüd valitseb kaos volikogu alatistes komisjonides, sest eelarvekomisjoni esimees Kalle Song astus tagasi 8. juunil, revisjonikomisjoni esimees Margus Kukk 17. juunil nagu ka arengu- ja majanduskomisjoni aseesimees Avo Tursk. Põhjust ei lugenud ma ühestki protokollist välja.