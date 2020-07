Nädalavahetusel näeb Pärnu rannas tippvollet

“Võõra partneriga mängimine aitab päris palju ennast tundma õppida. Minu esimene eelistus oleks olnud Läti staar Aleksandrs Samoilovs, aga tema otsustas aega veeta perega puhates. Korra uurisin Rivo Vesikult, aga Rivo pelgas, et tema sportlik vorm jääb sel turniiril võib-olla liiga lahjaks,” rääkis Tiisaar Pärnu osavõistluseks partneri otsimisest volley.ee-le. “Karli Allik on mulle silma jäänud kõva tahtmise ja õppimissoovi poolest, seepärast otsustasingi, et Pärnu turniiri mängin temaga. Poisil on kõik füüsilised eeldused olemas, vaatame, võib-olla teeme hea turniiri ja siis äkki saame ühest parketimehest korraliku rannamehe tulevikuks.”