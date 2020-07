“Meie küla pidu” asendab tänavu päris- ja suvelindikate koduõuefolk

Juhtus nii, et Trochynskyid kolisid hiljuti laste kooli pärast folgilinnast Viljandist Tallinna. Pealinna kodu jäi aga täiel rinnal suve nautimiseks kitsaks ja nii hakkasidki nad Põhja-Eestisse, kust Terje pärit, omale loodus­lähedast ajutist elupaika otsima.

Nüüd ongi nii, et sel suvel elab Lindi kalurikülas lausa kaks ägedat folkmuusikut. Üks on päris- ja teine suvelindikas. Ja mõlema kodu asub otse mererannal, nii et kasta või varbad kohe vette.