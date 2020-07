Pärnu Pühavaimu tänava pillipoes pikalt instrumente müünud Leino Lume tõdes, et aprill möödus neil raskelt, kuid mais tärkas lootus ootamatult. Nimelt selgus muusikakoolis videotundide käigus, kui halvas seisus on õpilaste kodused pianiinod ehk püstklaverid. See tõstis märgatavalt digiklaverite müüki.