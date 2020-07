Eiko Tammist: Vallajuhid ei lähe vastaspoole mänguga kaasa

Soovin, et valla areng oleks tagatud selliselt, et kõiki koheldaks võrdselt. Kohalikku omavalitsust tuleb juhtida meeskonnana, mitte kitsa kildkonna isiklikes huvides. Tehes praegu kokkuleppeid, mis ei ole vallaüleseid huvisid arvestavad – see ei ühti minu tõekspidamistega. Soovin ka edaspidi avada uksi julgelt, kartmata seejuures, kes ukse taga on. Ma pole kunagi kartnud võtta vastutust enda otsuste eest, kuid võtta vastutus aastate eest tehtu eest – sellega ma nõus ei ole. Saarde vallavolikogu 15 liikmest üheksa on esitanud minu vastu umbusaldusavalduse, mis tuleb arutusele 14. juulil. Volikogu poliitilised otsused on demokraatliku ühiskonna osa ja kõigil volinikel on õigus teha otsuseid oma parema äranägemise järgi.