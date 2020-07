Saarde vallavanema umbusaldajad põhjendavad umbusaldusavaldust

Umbusaldusavaldusele andsid allkirja opositsiooni kuuluva Uue Saarde kõik viis esindajat: Väino Lill, Andres Annast, Janek Ilves, Heli Juhkamsoo ja Avo Tursk. Samuti volikogu ainus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja Margus Kukk ja võimuliidu valimisliidu Koduvald liikmed Kalle Song, Peep Paimre ja Ülo Liblik.

Pärnu Postimees avaldab umbusaldusavalduse põhjendused täies mahus.

Keerulised otsused ei ole kunagi lihtsad tulema. Saarde vald asub Eesti nurgas ja see vald vajab juhti, kes hoiab seda kohta ääremaastumast. Me oleme tänulikud inimestele, kes on mõistnud meie umbusaldusavaldust vallavanem Eiko Tammistile ja volikogu esimehele Kadri-Aija Viigile. Aitäh teile, mis sest, et petitsioonide ja pideva müraga sotsiaalmeedias on raske pead selge hoida!

Me mõistame ka neid, kes on vallavanema ja volikogu esimehe selja taha kogunenud. Eiko Tammist on tõesti südamega Saardes, kuid sellest üksi ei piisa, muutmaks Saarde valda elujõuliseks ja konkurentsivõimeliseks omavalitsuseks. Peale toetavate sõnade vallarahvale ja valla elu kajastavatele artiklitele maakonnalehes on vaja konkreetseid sõnu ja tegusid, mis tagavad selle, et Saarde vald oleks atraktiivne ja aktiivne ka kümne aasta pärast. Vallavanem alustas suurelt kerksuskeskusega, kuid pole kahte aastatki möödas ja asi tundub olevat unustatud. Valla inimesed näevad ja saavad tunda vallavanema kohalolekut valla üritustel, kuid kus on valla suurüritused, kuhu tuleks peaminister või presidentki, või kust peale sotsiaalmeedia võiks saada infot?

Ka volikogu esimeest Kadri-Aija Viiki tunnustame tegevuse eest vabaühenduste ja mittetulundustegevuse tasandil, kuid ühinenud Saarde vald ei ole sama mis ühinemiseelne Surju ja keelamise-käsutamise asemel oleks kasulikum diskussioon.

Kadri-Aija Viik on volikokku saanud rahva mandaadiga volikogu valimistel ja volikogu juhi kohast ilmajäämisel säilib talle koht volikogus, mis tagab tema valijate esindatuse järgmiste valimisteni. Vallavanem umbusaldamise järel kaotab ta tõesti töö Saarde valla esindusnäona, kuid aasta pärast saab ta julgelt volikokku kandideerida ja kui kõik petitsioonile allakirjutanud oma hääle valimistel Eiko Tammistile annavad, on koht volikogus kindel.

Hea vallavanem, ole siis nüüd konkreetne ja ütle praegustele umbusalduse algatanud volikogu liikmetele ja oma potentsiaalsetele valijatele välja need asjad, mille kohta saad käe südamele pannes öelda, et mina tegin!

Kas plaan kolida perearstid välja praegustest ruumidest konteineri tüüpi hoonetesse, mille soetuskulud oleksid 29 000 eurot ja püsikulud vähemalt 26 000 eurot aastas, viib elu Saardes edasi? Kas seda tasub teha vaid selleks, et tühjaks jäänud ruumidesse soovis vallavanem luua sotsiaalkortereid?

Meie leiame, et eelarves perearstikeskusele ettenähtud investeeringut tuleb kasutada sihipäraselt ning luua tänapäevased juurdepääsud perearstide ja -õdede juurde!