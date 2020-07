Kilingi-Nõmme pühendab päeva noortele

Tavapäraselt on juuli teisel nädalavahetusel korraldatud Kilingi-Nõmme linnapäevad, ent tormiline kevad pani korraldajaid võtma vastu otsuse jätta need tänavu ära. “Otsuse pidime langetama mai teises pooles, sel ajal polnud veel teada, et olukord nii kiiresti leeveneb,” selgitas Saarde vallavalitsuse humanitaarnõunik Annika Viibus.

Päev on läbi mõeldud nii, et seal jaguks katsetamisrõõmu nii mudilastele, teismelistele, 20ndates noortele, emadele-isadele kui vanaemadele-vanaisadele ja eakatele. Tuleb tulla lihtsalt kohale, sest enamik tegevusi on tasuta. Kilingi-Nõmme klubi juhataja Kinne-Riin Reest märkis, et kuna lapsed on kaua üksinda kodus istunud, sooviti nende suvevaheaega tegevustubadega veidigi huvitavamaks muuta.