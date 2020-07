Merle Mägi jaoks on Pärnu kuvand kohviku­kultuur. FOTO: Mailiis Ollino

Kui reklaamtahvlitel vilkuvate teadete põhjal võiks eeldada, et Pärnu on suur läbupealinn, hellitab kohalik etnofanatt Merle Mägi lootust, et suvepealinnast tekib siiski pisi­ürituste pesapaik ja maailmamuusika koduhoov.