Relvaloa taotlemise kord Eestis – liiga leebe või mitte?

Muretu on mõelda, et tulirelvadega vehitakse sedaviisi eemal ookeani taga, kuid Riia tänavatulistamine, Saksamaa poliitmõrv ja Lihula tragöödia näitavad, et sellised muretekitajad ei jää kaugeks. Probleem on suur ega näita leevenemismärke.