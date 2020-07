Nädalast jäi kõlama: Ananass ja säga

Veendumaks, et vähemalt üks ananass siiski on rariteet, ei pea ühegi teadlase jutule minema. Kui sageli jõuab teieni ­uudis sellest, et keegi äärmiselt kannatlik inimene on pannud aknalaual potis ananassi kas­vama, et see umbes neli aastat hiljem pidulikult lahti lõigata? Üheksa-aastane Raeküla poiss Fred just nii tegi, olles niisiis troopilise taime kasvatamisele kulutanud üle kolmandiku oma elust.