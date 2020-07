Kunstilaager Kihnu moodi: värvistes tunkedes järelkärru ja männimetsa näitusele!

Nagu Visnap, Kihnu kunstilaagri loovjuht ja pealik, hiljem märgib: “Kunstilaagreid, kus toodetakse ilu, tehakse igal pool. Naivism (tänavuse laagri teema, L. V.) ei pea olema ilu loomine. See on lugude jutustamine kunsti kaudu. See tähendab ka seda, et ükskõik, mida ja kuidas teed, on see õige.” Visnap, keda osalejad kutsuvad nii jaa-meheks kui isa Jaaguks, on karakter, kes sõidutab laagrilised metsa alla ja juhib nad seal samblikule lebama. Ta annab pintsli kätte juhuslikult pärimustallu saabunud turistile, merel loksunud meremehele ja õuel jooksvale labradorile. Tema kannul tuleb Kihnu vana sõber, kes New Yorgis eladeski lapsed suviti saarele laagrisse tõi.