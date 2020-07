Kultuuriklubi Tempel taaselustub üheks suveõhtuks

Sündmus on osa kodulinna bändide The Boondocks ja Steps to Synapse üle-eestilisest kontserdituurist. Ansamblid võtsid Tölbiga ühendust ja uurisid, kas ka suvepealinn saaks neid tuuril vastu võtta, ning palusid, et Tempel ürituse korraldaks. Nii otsustaski Tölp, et võtab organiseerimise enda peale. “Mõtlesin, et hea küll, kui linn on nõus, olen mina ka,” sõnas ta. “Andsin sõrme, võeti käsi, aga aitan hea meelega.”