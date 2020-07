Vastuseis Audru ringraja tegevusele ajas motospordiaustajad tagajalgele

Juuni hakul alustas MTÜ Müravaba ja Puhta Pärnu Eest petitsioon.ee keskkonnas allkirjade kogumist, soovides Pärnu linnavalitsuse ja volikogu jõulist sekkumist, et elukeskkonda vaiksemaks muuta. MTÜ juhatuse liikmed on Kai Käärid, Mart Alliku ja Arni Roosmaa. Sellele ettevõtmisele on käe alla pannud 159 inimest ja algatust oodatakse toetama augusti lõpuni.