Neiuvaibad ei passi vaasidesse

Mind pae­luvad valdavalt küll tii­vulised, kuid külmaks ei jäta muugi loodus putukate, lülijalgsete, seente ja taimedega. Eesti loodus on rikkam, kui enamik on harjunud mõtlema. Ainuüksi soontaimi kasvab meil ligikaudu 1500 liiki ning nende sekka kuulub 39 liiki ja alamliiki käpalisi ehk kodumaiseid orhideesid. Kui karikakrad ja rukkililled jõuavad suvel kimpude kaupa vaasidesse kodu kaunistama, siis käpalised ja vaasid ei käi kokku. Kõik meie käpalised on looduskaitse all ja seega pole neid lubatud korjata.